Kilis’te 3 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çıldıroba köyü yakınlarındaki devriye görevi sırasında 3 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede Suriye uyruklu olduğu belirlenen 3 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, T.E.A. ve H.R. ise tutuklandı. (DHA)