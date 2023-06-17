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Kiracı, mal sahibini kurşunladı

Kocaeli'de kiracının silahından çıkan kurşun dükkan sahibinin aracına isabet etti

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Kiracı, mal sahibini kurşunladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kiracının dükkan sahibine tabancayla ateş etmesi sonucu seken kurşun cipe isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Terminal Kavşağı’nda K.A. ile tır garajı önünde karşılaştığı dükkan sahibi Y.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, tabancayla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri Y.G’nin park halindeki cipine isabet etti.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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