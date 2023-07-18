Kiralık PTT şubeleri kapatılıyor, vatandaş mağdur

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, deprem yönetmeliği öncesi yapılıp yönetmeliğe uygun olmayan binalardaki şubeleri kapatmaya başladı.

Mustafa SARIİPEK

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İki yıl önce “Deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalardan başka yere taşınma” kararı ile geçici olarak kapatılan acenteler şimdi başka yer bulmaksızın kapatılmaya başlandı.

Posta, bankacılık ve lojistik gibi alanlarda da hizmet veren, özellikle kırsal alanlardaki emeklilerin maaşlarının ödenmesini sağlayan PTT'nin son olarak Muğla'nın Marmaris ilçesine 54 kilometre uzaklıktaki şubenin kapatılması vatandaşları perişan etti.

Daha önce de Beldibi Mahallesi'ndeki şubenin kapatıldığı ortaya çıktı. Durum akıllara “6 Şubat 2017 yılında kararname ile devlete ait bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na devredilen PTT küçülme yoluna mı gidiyor” sorusunu getirdi.

EMEKLİLER PERİŞAN

Bozburun'daki şubenin kapatılması Marmaris'e 54 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle özellikle emeklilere maaş konusunda büyük sıkıntı yaşatmaya başladı.

Marmaris'e gidip gelmenin yorucu olmasının yanında masraflı olduğunu da belirten vatandaşlar nereye başvuracaklarını şaşırdı.

Şirket ve küçük çaplı kuruluşlar posta, bankacılık ve lojistik alanlarında sıkıntı yaşadıklarını işlerinin aksadığını dile getirdi.

Almanya’da ödüllü bir dizi projeye imza atmış ve uzun yıllardır Bozburun’da yaşayan ve deniz turizmi ile uğraşan yapımcı ve yönetmen Salih Yiğit, “Yurt içi yurt dışı sürekli evrak alıp gönderiyoruz. Bu hizmet durdu. Zorunlu olarak Marmaris'e gidip gelmem söz konusu. Zaten ekonomik sıkıntı nedeniyle işlerimiz durgun, bu durum işimize sekte vurdu” dedi.

2 YIL ÖNCE “BOŞALTIN” EMRİ VERİLMEYE BAŞLANDI

PTT'den yeni emekli olan müdür A.E. ise durumu SÖZCÜ'ye şöyle özetledi:

-PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, deprem yönetmeliği öncesinde yapılıp, yönetmeliğe uygun olmayan yerlerin kapatılması için bağlı olduğu merkez PTT müdürlüklerine, “Bina, deprem yönetmeliği öncesi yapılması nedeniyle ilgili şubemizin kapatılması uygun görülmüştür” yazıları gönderildi.

-İşin aslına bakacak olursak 2 yıl öncesinde bu işlem ‘Deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalar yeni yer bulununcaya kadar geçici olarak kapatılacaktır” denilirken şimdi direkt kapatmaya dönüştü.

-Buna gerekçe olarak da herhangi bir deprem anında yaşanacak can kaybından kurumun sorumlu tutulmaması amacı güdülüyormuş.

BUNUN ADI KÜÇÜLME

“Kapatma öncesinde yeni yerler bulunarak buralara geçilmesi gerekiyordu” düşüncesine sahip A.E. şöyle konuştu:

-Eğer kapatma kararı zarar edildiği gerekçesiyle olduysa bu açık açık belirtilmeliydi. Örneğin üniversite içerisinde şubeler var ve buraları haftada iki gün açılıyor.

-Herhangi bir ticari geliri yok ama buradaki akaç öğrencilere posta hizmeti verebilmekti. Yine aynı şekilde askeri birliklerde de şubelerimiz var. Bir getirisi yok ama askerler sürekli dışarıya çıkamadığı için posta hizmetlerini karşılamak için açık tutuluyordu.

-Bilemiyoruz artık bunun altından başka ne çıkacak. PTT Varlık Fonuna devredilmeden önce özelleştirilmek için büyük çaba harcanmıştı.

-Bazı bölümler zarar ettiği gerekçesiyle de özelleştirilmişti. Sonra Varlık Fonu'na devredildi. Şu anda da Varlık Fonundaki bazı kurumların eleman sayıları azaltılmaya başlandı. İşletmeler biraz daha küçültülerek satışları düşünülüyor olabilir.

OSMANLI İMPARATORLUĞU TARAFINDAN KURULDU

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti’nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kuruldu.

1843'de telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye’de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kuruldu.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürüldü. 1876'da milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlandı.

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin İstanbul’da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını aldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı’na 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığı’na, 1939’da ise Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. 1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) oldu. 1984'de 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirildi. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren müstakil oldu.

2013 yılı Mayıs ayında Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olup, 6 Şubat 2017 yılında kararname ile Türkiye Varlık Fonuna devredildi.

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