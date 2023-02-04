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Kırıkkale’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

Kırıkkale'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:18 - 04 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında meydana geldi.

Haluk Eyibilen (52) yönetimindeki otomobil ile Ziya Ünal (43) idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, kamyonet sürücüsü Ünal ile araçta bulunan Muhammet Ali Şahin (23) ve Rıdvan Gedik (58) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Haluk Eyibilen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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