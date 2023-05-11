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Kırıkkale’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Pempe Duyuran (52), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 07:14 - 11 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Pempe Duyuran’a, B.M. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada, Pempe Duyuran ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Duyuran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü B.M. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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