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Kısa süre önce evlendiği adamı öldürdü

Şanlıurfa'da yeni evli oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışmada Fatma Demircan (23) eşi Yasin Demircan'ı (23) tabancayla öldürdü.

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Kısa süre önce evlendiği adamı öldürdü

Sırrın Karşıyaka Mahallesi’nde Yasin -Fatma Demircan çifti evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma Demircan, evde bulunan tabancayla eşi Yasin Demircan’a ateş açıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyanlar durumu 112’ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yasin Demircan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demircan’ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, Fatma Demircan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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