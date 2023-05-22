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Bahar geldi keneden ölümler başladı…

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 12:37 - 22 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Bahar geldi keneden ölümler başladı…

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B’ye (36) kene yapıştı.

Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti.

İ.B’nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.  (AA)

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