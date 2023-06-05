Kocaeli’de bir kişi, kavgada hamile yeğenini öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada dayısı Aydın Çiçek'in tabancayla rastgele açtığı ateşte 3,5 aylık hamile İpek Çiçek (22) öldü, akrabası Azat O. (9) ise yaralandı. Ailelerden birinin oğullarına, diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde dün akşam saatlerinde, akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek’in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.’nun sol koluna isabet etti.

Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Çiçek’in rastgele ateş açtığı, mermilerden birinin yeğeni İpek Çiçek ile Azat O.’ya isabet ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan Aydın Çiçek’in yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Taksici, 'telefon numarası vermeme' tartışmasında cinayet işlemiş