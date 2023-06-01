Kocaeli’de servis minibüsü kaza yaptı: 13 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün TIR'a çarparak devrilmesi sonucu 3'ü ağır 13 işçi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Tavşanlı mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında, işçileri taşıyan İ.T. idaresindeki midibüs, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 işçi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönündeki trafik akışı, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.(AA)