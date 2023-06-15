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Kocaeli’nde bulundu, polis hemen el koydu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, deri üzerine yazılmış Tevrat ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli’nde bulundu, polis hemen el koydu

Gebze’de jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Aramada, deri üzerine yazılmış Tevrat ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 361 sikke ile deri üzerine yazılmış Tevrat ve muhafaza kabı bulundu.

EL KONULDU

Ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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