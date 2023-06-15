Kocaeli’de TIR kazası: Kuzey Marmara Otoyolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolu devrilen TIR sebebiyle ulaşıma kapatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Tavşanlı mevkiindeki bağlantı yoluna giren, A.Y. idaresindeki madeni yağ yüklü konteyner taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince kaza mahallinde müdahale edildi.
Söz konusu bağlantı yolu ise ekiplerce başka bir kaza yaşanmaması için ulaşıma kapatıldı.
TIR’daki konteynerden sızan yağ nedeniyle kapatılan yolda ekiplerce temizlik çalışması yapılıyor.
Bağlantı yolu, temizlik çalışmasının ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak. (AA)