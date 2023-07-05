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Kocaeli’nde yürekleri ağza getiren yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde kimyasal tepkime nedeniyle yangın çıktı. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

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Kocaeli’nde yürekleri ağza getiren yangın

Başiskele ilçesindeki tesis içerisindeki atıklar arasında kimyasal tepkime sonucunda yangın başladı.

Atıkların arasından yükselen dumanları gören işçiler, tesisi boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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