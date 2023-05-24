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Kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltında

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı.

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Kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltında

Şanlıurfa’da Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir yakınlarının yanında kalan F.D. (23) ile eşi Y.D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D, evde bulunan silahla eşi Y.D’ye ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.D. gözaltına alındı. (AA)

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