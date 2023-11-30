Konya Emniyeti’nden ‘çocuk kaçırma girişimi’ne ilişkin açıklama
Konya'da servis bekleyen öğrencilerin servis şoförü yerine gelen şüpheli bir şahıs tarafından kaçırılmak istendiği iddiası gündeme geldi. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışılırken Konya Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
Konya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada “çocuk kaçırma girişimi” iddiasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
VİDEO İNCELENİYOR
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında Konya’da çocuk kaçırma girişimi yaşandığına dair yayınlanan videonun incelendiği belirtildi.
“HERHANGİ BİR İHBAR YAPILMADI”
Açıklamada “Konya’da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı. (AA)