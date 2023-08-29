Konya’da kafede silahlı çatışma: Polis her yerde şüphelileri arıyor

Konya'da kafede otururken yanına gelen kimliği belirsiz 3 kişi tarafından tabancayla vurulan Selman Özer (36), ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi.

Bir kafenin bahçesinde oturan Selman Özer’in yanına gelen 3 kişi, Özer’e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Özer, çağırılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada olay, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla gelen 3 kişinin Selman Özer ile kavga ettiği, şüphelilerden ikisinin belinde taşıdığı tabancayla Özer’in bacaklarına doğru ateş ettiği, Özer'in yere düştüğü, bu sırada içlerinden birinin tekrar ateş edip, ardından da kaçtıkları görüldü.

OLAYDA KULLANILAN 3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelilerin, kiralık ticari araçla olayı gerçekleştirdikleri ve aracı Karatay ilçesinde bir apartmanın önündeki otoparka bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede yaptığı incelemelerde olayda kullanılan 3 tabancanın siyah bir poşetin içerisine konularak aracın yanındaki boş bir araziye bırakıldığını belirledi.

Tabancalar kriminale gönderilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)