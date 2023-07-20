Köpeğin saldırdığı kadın hastanelik oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı.
Türkan Demiral (63), Yeniceköy Mahallesi’nde sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtulan kadın yaralandı. Demiral, haber verilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kolundan ve bacağından yaralandığı öğrenilen kadın, tedavisinin ardından tabucu edildi. (AA)