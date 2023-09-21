Köpekleri korkutmak isteyen çoban kendini vurdu
Aksaray'da koyun otlatan çoban Ömer Hamdi Çiftçi üzerine doğru gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açtı. Yaşadığı korku ve panikle elindeki tabanca yere düşen Çiftçi tabancanın ateş almasıyla ayak bileğinden vuruldu.
Ömer Hamdi Çiftçi (24) koyun otlatırken, üzerine doğru gelen köpekleri görünce, korkutmak için tabancayla havaya ateş açtı.
Çiftçi’nin elinden düşürdüğü tabanca çarpmanın etkisiyle tekrar ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi sağ ayak bileğine isabet etti. Kanlar içinde kalan Çiftçi, yere yığıldı.
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer Hamdi Çiftçi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çiftçi, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise götürülürken ise cep telefonuyla yakınlarına yaşadığı olayı anlattı. (DHA)