Köprüde can pazarı
Antalya'da, köprünün korkuluklarına çarpan otomobil, uçta kalırken, suya düşmemesi için ekiplerce halatla bağlandı. Araçtan sürücü Özgür Bayen (36) ağır yaralı çıkarılırken, babası Latif Bayen'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza, Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolunda meydana geldi. Özgür Bayen, kullandığı otomobilin kontrolünü, Antalya yönüne giderken kaybetti.
Otomobil, Boladan Çayı Köprüsü’nün korkuluklarına çarptı. Ön kısmı parçalanan araç, çaya doğru savrulurken, uçta kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, suya düşmek üzere olan aracı halatla demirlere bağladı. Sağlık ekibi de içinde sıkışan sürücü Özgür Bayen ile babası Latif Bayen’e ilk müdahalede bulunmaya çalıştı.
1 SAAT UĞRAŞTILAR
Vinç ekipmanlı itfaiye ekibinin gelmesinin ardından zincirle düşmemesi için sabitlenen otomobilin üstü ve kapıları kesildi. 1 saatten fazla süren kurtarma çalışma sonrası araçtan önce ağır yaralı Özgür Bayen çıkarıldı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Bayen, özel hastaneye götürüldü. Araçtan çıkarılan babası Latif Bayen’in ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil de asılı kaldığı yerden alındı. Latif Bayen’in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemeleri sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)