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Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından yaşlı adamın cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Uşak’ta 31 Ağustos Mahallesi Gül Sokak’ta yaşayan Nazif Bozkaya’dan (73) birkaç gündür haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, Bozkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Bozkaya’nın cenazesi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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