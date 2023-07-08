Koyunu kurtarmak isterken boğulup öldü

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde amcası ile çobanlık yapan İran uyruklu 12 yaşındaki Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken suya düşüp boğuldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyadin ilçesi Murat Kanyonları mevkisinde amcası ile koyun otlatan Arsalan Doudkanlou, gölete giren koyunu kurtarmak isterken dengesini kaybedip suya düştü.

Bir süre suda çırpınan Doudkanlouyu fark eden çevredekiler, çocuğu kendi imkanları ile kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

4 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, polis, itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri ve vatandaşlar gözden kaybolan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonuç vermeyince Vandan gelen Polis Su Arama Kurtarma ekibi, yaklaşık 4 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinden yapılan incelemenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir 14 yaşındaki Sebahattin boğuldu

İlginizi Çekebilir Baraj gölüne giren genç boğuldu