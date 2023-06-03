Kozlu sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı: 1 işçi öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sanayi sitesinde kamyondan vinç ile indirilen malzemeler arasında bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu işçi Nevzat Kaymaz (41) yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Kozlu sanayi sitesinde akşam saatlerinde, hurdacı dükkanına kamyondan vinç ile malzeme indirildiği sırada hurdalar arasında bulunan oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

İş yerinin çevresindeki esnaf korku yaşarken, vatandaşlar patlamanın yaşandığı iş yerine koştu. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada hurdacıda çalışan işçi Nevzat Kaymaz yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Kaymaz’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Patlamanın ardından bazı iş yerlerinin elektrikleri kesildi. Polis ekipleri oksijen tüpünün patladığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kaymaz’ın cenazesi ise ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)