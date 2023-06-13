Kulağını ısırmasını hazmedemediğinden öldürmüş

Pendik'te ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun'u (46) öldürdüğü iddia edilen Özkan A. ile Özkan A.'nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A. gözaltına alındı. Şüphelinin, Ömer Coşkun'u bir süre önce kavga ederken kulağını ısırdığı için intikam amacıyla öldürdüğü belirlendi.

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Pendik, Çamçeşme mahallesinde 12 Haziran Pazar günü saat 17.10 sıralarında meydana gelen olayda bir ilaç firmasında şoför olarak çalışan Ömer Coşkun, evine gireceği sırada bıçaklı bir kişinin saldırına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli kişinin kaçış yolu tespit edilerek inceleme başlatıldı. Bir evin bahçesinde yapılan aramada bir tabanca ile, siyah renkli bere ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet siyah saplı ekmek bıçağı ele geçirildi.

KULAĞINI ISIRMASINI HAZMEDEMEMİŞ

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli Özkan A.yı gözaltına aldı. Ağabeyi Özkan A.’nın kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hakan A.da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada Özkan A.nın bir süre önce Ömer Coşkun ile kavga ettiği belirlendi. Bu kavga sırasında Ömer Coşkunun kulağını ısırmasını hazmedemeyen Özkan A.nın saldırıyı intikam amacıyla planladığı tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Özkan A. ile Hakan A. adliyeye sevk edildi. (DHA)