Kullandığı hız motoru 16 yaşındaki Nur’un sonu oldu
Nevşehir'de, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz öldü, aynı yaştaki arkadaşı yaralandı.
Nevşehir-Gülşehir karayolunun 7’nci kilometresinde Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz yönetimindeki 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem A. metrelerce sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi altına alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gizem A.’nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)