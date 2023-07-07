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Kulübede çıkan yangın 10 dönüm buğdayı kül etti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kulübede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, 10 dönüm alan küle döndü.

Yayınlanma: 15:44 - 07 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin kırsal Sancar Mahallesi’ndeki kulübede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa süre buğday ekili araziye sıçradı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. 10 dönümlük alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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