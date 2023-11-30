Kundaklamanın altından sarkıntılık iddiası çıktı

İzmir'de bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki dairelerinde zarar gördüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki bir cep telefonu mağazasında ve üst katlar ile yanındaki kasap dükkanında da maddi hasara neden olan yangının, kundaklama olduğu belirlenip, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki cep telefonu mağazasında, geçen 24 Kasım’da saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Motosikletli bir kişinin iş yerine gelerek, camları kırıp, dükkanı kundakladığı öne sürüldü.

Yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve üst kattaki dairelerde de hasar oluştu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde olayın kundaklama olduğu belirlendi. Polis, şüphelinin İ.S., olduğunu ve Buca’da bir evde saklandığını belirledi.

İ.S., eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.S., emniyetteki ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılıkta bulunması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Gözaltına alınan İ.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)