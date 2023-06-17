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Kuşadası’ndan yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı

Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan göçmen yakalandı. 

Yayınlanma: 13:54 - 17 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kuşadası’ndan yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisinde (TCSG-74) görevli personel tarafından 15 Haziran’da saat 16.00 sıralarında, denizde 1 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yüzerek Sisam Adasına geçmeye çalıştığı saptanan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi’ne alındı. Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek. (DHA)

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