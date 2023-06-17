Kuşadası’ndan yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
Kuşadası'ndan yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan göçmen yakalandı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisinde (TCSG-74) görevli personel tarafından 15 Haziran’da saat 16.00 sıralarında, denizde 1 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yüzerek Sisam Adasına geçmeye çalıştığı saptanan kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi’ne alındı. Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek. (DHA)