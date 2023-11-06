Kuvvetli lodos etkili oldu araçlar zarar gördü
Bursa'da şiddetli lodos rüzgarı, ağaç ve elektrik direğini iki aracın üzerine devirdi.
Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve ara ara artan lodos rüzgarı, Osmangazi ilçesi İbrahim Paşa Mahallesi’nde bir ağacın ve bir elektrik direğinin park halindeki iki otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu.
Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, belediye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Devrilen ağaçlar, elektrik direği ve araç parçaları kaldırıldı.
Kazada iki otomobilde hasar meydana geldi. (AA)