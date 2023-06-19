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Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T’nin kullandığı 34 GKL 441 plakalı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki 34 GTA 101 plakalı otomobil, Adem T. kontrolündeki 34 BTL 810 plakalı otomobil ile BH 2384 X1 plakalı tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Kazada ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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