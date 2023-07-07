Lavabo açıcı bomba gibi patladı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Adem Ç., (30) evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.
Kocaeli’de gerçekleşen olay, 2 gün önce Adem Ç.nin Güney Mahallesi’nde yaşadığı evde meydana geldi.Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç., lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.’nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.
Adem Ç., yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)