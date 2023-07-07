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Makas atarken motosikletliyi öldürecekti

Ümraniye-Şile yolunda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü, çarptığı motosikletliyi sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, dün saat 22.00 sıralarında  Ümraniye Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak trafikte ilerleyen sürücüye yanında seyreden motosikletli tepki gösterdi. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü direksiyonu motosikletlinin üzerine kırarak iki yan şeride sürükledi.

Motosikletli şans eseri düşmeden yoluna devam etti. Makas attığı önü sürülen sürücü ise hızla ilerledi. O anlar ise arkadan gelen bir otomobildekiler tarafından görüntülendi. (DHA)

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