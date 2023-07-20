Makascı, driftci maganda caddeyi birbirine kattı
İstanbul Maltepe'de makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü bir anda el frenini çekerek aracın yönünü değiştirdi. Trafiği tehlikeye attan maganda başka bir sürücü tarafından kayda alındı...
Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde dün akşam saatlerinde bir süre makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe’ye geldiğinde bir anda el frenini çekerek yönünü değiştirdi.
Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, hafif ticari araç yol kenarında durdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)