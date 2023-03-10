Malatya Barosu Başkanı Onur Demez hakkında suç duyurusu

İstanbul 2 No'lu Barosu üyesi avukat Cihan Şahin, Malatya Adliyesi önünde kendisini vekalet fırsatçılığı yapmakla suçlayıp hakaret ettiğini öne sürdüğü Malatya Barosu Başkanı Onur Demez hakkında suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Adalet Sarayı önünde, İstanbul 2 No’lu Barosu üyesi avukatlar ve depremzede aile Belgin ve Bengisu Çelik ile gazetecilere açıklama yapan Şahin, baronun, depremden etkilenen iller için ayrı ayrı gönüllü avukat grupları oluşturarak, muhtemel hukuki sorunların tespiti ve raporlanması kararı aldığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gönüllü olarak Malatya heyetinde görev aldığını aktaran Şahin, Malatya’da yaşayan akrabası Belgin Çelik’in “Oturduğumuz bina, kolonların önceden kesilmiş olması sebebiyle yıkılmıştır. Enkaz kaldırılmadan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmanı ve delilleri tespit ettirmeni istiyorum.” demesi üzerine 11 Şubat’ta UYAP üzerinden suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Şahin, 19 Şubat’ta depremzedelere yardım için Malatya’ya gittiklerini, şehirden ayrılmadan önce suç duyurusunun akıbetini öğrenmek için adliyeye uğradığını kaydederek, “Adliyeye gidişim suiniyetli şekilde takip edilmiş, gayriahlaki bir davranışta bulunuyormuşum gibi aşağılayıcı, hakaretamiz, çirkin bir üslupla tepki gösterilmiş ve rızam alınmadan video kaydı yapılmıştır. Kişisel veri niteliğindeki bu kayıt, baromuzun da ismi kullanılarak sosyal medyada paylaşılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kişisel haklarına ve bağlı bulunduğu baroya saldırı niteliğindeki paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunduğunu kaydeden Şahin, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Malatya Barosu Başkanı Demez ve 14 sosyal medya hesabı sahibinin, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme, edinme veya yayma” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. (AA)

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