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Malatya’da 12 katlı iki bina dinamitle patlatılarak yıkıldı

Malatya'da 12 katlı iki bina dinamitle patlatılarak kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Malatya’da 12 katlı iki bina dinamitle patlatılarak yıkıldı

Malatya’da ağır hasarlı 12’şer katlı 2 bina, kolonlarına bağlanan dinamitlerle kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp, yıkım kararı verilen Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 12şer katlı 2 bina için sabah saatlerinde ekipler çalışma başlattı. Görevliler tarafından iki binanın kolonlarına bağlanan dinamitler kontrollü şekilde patlatıldı.

Ortalığı toz bulutu kaplarken, yıkım cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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