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Malatya’da ağır hasarlı 12 katlı 2 bina patlatılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı. 

Yayınlanma: 14:57 - 18 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Malatya’da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 12 katlı 2 binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkım çalışmalarını izleyen bazı daire sahipleri bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan binaların yıkımı için 1900 parça halinde toplam 160 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, kentte 1400 binanın bu yöntemle yıkılacağını bildirildi. (DHA)

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