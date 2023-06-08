Manisa’da ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren şüpheli serbest

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında ağaçtaki kuşu vurmak isterken kazayla bağda ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen'i (78) öldüren A.Ö. (78), adli kontrolle serbest kaldı.

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Manisa Sarıgöl Özpınar Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, çiftçi Mehmet Menemen üzüm bağında ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen’in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen’in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi.

Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen’i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.’nün vurduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

A.Ö.’nün jandarmadaki ifadesinde kuşa ateş ettiğini, bağdaki ağaçlar nedeniyle ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen’i görmediğini ve aralarında bir husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi. (DHA)