Manisa’da trafik kazası: Baba yaşamını yitirdi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu bir baba hayatını kaybetti; eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Alaşehir’deki Piyadeler Mahallesi’nde saat 21.30’da meydana gelen kazada, Salihli yönünde seyir halinde olan 45 UA 5459 plakalı kamyon, arkasından gelen 16 ABD 174 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza yaşandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Serkan Ç.’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Otomobildeki eşi ve iki çocuğunun ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, kamyon sürücüsünü olayla ilgili ifadesi için gözaltına aldı. Serkan Ç.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.