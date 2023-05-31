Mantar toplamaya gitti, canından oldu
Batman'ın Sason ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için dağa çıkan Heybet Babat (25), uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Altıdere Köyü Dabanak yaylasında Heybet Babat, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için dağa çıktı.
UÇURUMDAN DÜŞTÜ
İddiaya göre Babat, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. Babat’ın düştüğü gören arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Babat’ın düştüğü yere ulaşan ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Babatın cansız bedeni, otopsi için Sason Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)