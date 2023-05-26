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Mantar toplamaya gittiler, kayboldular

Tunceli'de dağlık bölgeye mantar toplamaya giden 2 kişi kayboldu. Kayıp 2 kişi için arama çalışması başlatıldı. 

Yayınlanma: 00:01 - 26 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Pülümür ilçesi Bozağakaraderbent köyü kırsalında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, mantar toplamak için sabah saatlerinde 2 bin rakımlı dağa çıktı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İki kişinin akşam saatlerine kadar evlerine dönmemesi üzerine, yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, Munzur Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUT ve AFAD gönülleri sevk edildi.

Sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüğü bölgede arama çalışması başlatılırken, ekiplerin yağıştan dolayı güçlük çektiği öğrenildi. (DHA)

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AFAD meb Tunceli
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