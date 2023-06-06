Mardin’de Iraklı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu 3 sanığa müebbet hapis istemi

Mardin'de, durdurulan cipteki Irak uyruklu 5 kişinin silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu 4 sanıktan 3'ü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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19 Ocak’ta Mardin’de Uluslararası İpekyolu’nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde, Diyarbakır’a gitmek için Irak’ın Duhok kentinden yola çıkan içinde akraba 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı.

Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemleri sonrası Irak’a gönderildi.

Jandarma’nın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven, ve Abdullah Kaplan evlerine düzenlenen baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahlara temin ettiği belirlenen İ.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar Murat Yiğit, Faris Akseven, ve Abdullah Kaplan hakkında kasten adam öldürme, nitelikli yağma ve ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İ.D.ye de izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, “Abdullah Kaplan tesisten çıkarak 47 ABV 630 plakalı araca binip, yolun karşısına geçerek şüpheli Faris Akseven ile beklemeye başladı. Maktuller tesisten çıkış yaptıktan sonra şüpheliler Abdullah Kaplan ve Faris Akseven maktullerin aracını takip etmiştir. Olay günü saat 00.30 sıralarında şüpheliler takip ettikleri maktullerin aracına yanaşmışlardır. Şüpheli Faris Akseven aracın camından maktullerin aracının lastiğinin patladığına dair işaret etmiş ve seslenmiştir. Bunun üzerine maktuller bulundukları aracı yol kenarına çekmişlerdir. Şüpheliler de bulundukları aracı maktullerin aracının yanına park ederek araçtan inmiş ve tabancayla ateş ederek onları öldürmüşlerdir” denildi.

“BORÇLARIMIZ VARDI, IRAK’TAN GELENLERİ SOYMAYA KARAR VERDİK”

İddianamede sanıklardan Abdullah Kaplan’ın ifadesine yer verildi. Kaplan’ın ifadesi şöyle:

* “Faris ve benim borçlarımız vardı. Irak’tan gelenleri soymaya karar verdik. Aracın şoförlüğünü yaptım. Rastgele siyah bir aracı takip ettik. Faris camı indirerek, tekerleğin patlak olduğunu işaret etti. Maktullerin bulunduğu araç durdu. Silahı ve mermileri olay günü Faris’e ben teslim ettim. Araçta beklerken silah sesleri geldi. Dikiz aynasından baktığımda yerde yatan birini gördüm. Faris bir çanta ve elbiseleri aldı. Kimsenin üstüne ve eşyasına dokunmadım. Yerde yatan iki erkeğe ait cesetleri yol kenarına çektim. Sabah eve giderken ailem arayarak, ‘baskın olduğunu’ söylediler. Daha sonra yakalandık.” (DHA)