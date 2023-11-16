Mersin’de IŞİD operasyonu: Dört gözaltı

Mersin'deki IŞİD operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgüte elaman temin etmeye yönelik faaliyet yürüttükleri saptandı.

Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce bir süre önce başlatılan fiziki ve teknik takiplerin tamamlanmasından sonra Drone ve Özel Harekât destekli toplam 70 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada bu kişilerin örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, toplantı ve yürüyüşlere katıldıkları, elaman temin etmeye yönelik faaliyet içerisinde bulundukları, yurtdışında bulunan terör kamplarına giderek örgüt mensuplarına moral ve motivasyon amaçlı destek verdikleri belirlendi. Operasyonda hedef adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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