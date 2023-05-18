Mersin’de kuruyemiş fabrikasında yangın

Mersin'de kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'larla yapılan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

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Mersin Serbest Bölge’deki bir kuruyemiş fabrikasının deposunda, saat 08.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmasına TOMA’larla da destek verildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA HELİKOPTER DE KATILDI

Mersin Serbest Bölge’de bir kuruyemiş fabrikasının deposunda çıkan, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye görevlilerinin de olduğu 3 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, 3 kişiye ayakta müdahale etti.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter de sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale ile soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle depodaki bazı ürünler zarar gördü. İşçiler, yangında zarar görmeyen ürünleri başka yere taşıdı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)