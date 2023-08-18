Meslekten ihraç edilen FETÖ hükümlüsü komiser yardımcısı yakalandı
Siirt'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezası bulunan firari komiser yardımcısı, Kayseri'de Jandarma ekiplerince yakalandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt’te yargılandığı davada FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısının Talas ilçesinde olduğunu saptadı.
Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla eski komiser yardımcısını gözaltına aldı. Hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)