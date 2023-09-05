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Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da, traktör ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 15 kişi yaralandı.

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Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da Ramazan T. yönetimindeki 21 AAU 376 plaklı yolcu minibüsüyle, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör kafa kafaya çarpıştı.

4’Ü ÇOCUK 15 YARALI

Kazada 4’ü çocuk, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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