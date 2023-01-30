Abone Ol

Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracın altında kalan sürücü öldü

Diyakbakır'da yolcu minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, araç altına girerek ağır yaralanan Abdulhadi Gezer (82) hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Minibüsün çarptığı otomobilden savrulup, aracın altında kalan sürücü öldü

Kaza, dün sabah saatlerinde Şehitlik Caddesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil çevresinde dönerken, sürücü Abdulhadi Gezer açılan kapıdan yola savruldu.

Daha sonra otomobilin altına giren Gezer, ağır yaralandı. Abdulhadi Gezer ambulansla hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü A.B. gözaltına alındı.

Tedaviye alınan Abdulhadi Gezer, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen minibüs şoförü A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Diyarbakır'da feci kaza: Araç kapısı açılınca yola savruldu...İlginizi ÇekebilirDiyarbakır'da feci kaza: Araç kapısı açılınca yola savruldu...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam