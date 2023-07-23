Motokuryeye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beşiktaş'ta alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada bir motokurye hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kuryelik yapan Hakan Gülşen ve arkadaşı, yanlarına motosikletle gelen ve aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki kişiyle tartışmaya başladı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki silahı çekerek Hakan Gülşen ve arkadaşına ateş açtı. Kurşunların hedef aldığı motokurye ve arkadaşı yaralanarak yere düştü. Saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere götürdü. Ancak karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hakan Gülşen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı olan arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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