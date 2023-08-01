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Motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Bayram (23) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) hayatını kaybetti.

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Motosiklet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da gerçekleşen kaza, saat 04.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl’den Kurşunlu Mahallesine doğru giden Ahmet Bayram’ın kontrolünü yitirdiği 54 AHT 864 plakalı motosiklet devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayram’ın arkasında oturan Mustafa Denizhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Bayram ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Bayram, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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