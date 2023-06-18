Motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü
Esenler TEM bağlantı yolunda seyir halinde bulunan otomobil, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İstanbul’da yaşanan kaza, 00.15 sıralarında Esenler TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Esenler istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDG 465 plakalı otomobil, aynı istikametteki 34 MC 3665 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinden sonra cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)