Motosikletinde uğradığı silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da motosikletinde silahlı saldırıya uğrayan İdris Kaya (34), hayatını kaybetti. Kayanın, yolda aldığı arkadaşı S.Ş. gözaltına alındı.
Birecik Diktepe Mahallesi’nde işten çıkıp eve gitmek için motosikletiyle yola çıkan İdris Kaya, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Kayanın yolda görüp aldığı arkadaşı S.Ş.’yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)