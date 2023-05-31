Motosikletle sulama kanalına uçan 2 gençten 1’i öldü

Iğdır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin sulama kanalına uçtuğu kazada Erdal Akan (19) kurtarıldı, Bilal Kaya'nın (19) ise cansız bedenine ulaşıldı.

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Özdemir köyünden Iğdıra gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosikletteki Erdal Akan ile Bilal Kaya, köprüden geçerken sulama kanalına düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayı gören araç sürücüleri, Erdal Akanı kısa sürede sudan çıkararak hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek arama- kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Bilal Kayanın cansız bedenine ulaştı. Bilal Kayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Sulama kanalından yaralı olarak kurtarılan Erdal Akan’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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