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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

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